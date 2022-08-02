السبت.. أغانى كوكب الشرق وملك الموسيقى على المسرح الرومانى الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا بالإسكندرية ليلة لأم كلثوم وبليغ حمدى، تضم نجوم الموسيقى العربية،لغناء أعمال ام كلثوم وبليغ حمدى على المسرح الرومانى بالاسكندرية

وذلك ضمن فعاليات مهرجان المسرح الرومانى بالاسكندرية والذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقام فى الثامنة مساء السبت 6 اغسطس حفلا بعنوان ليلة أم كلثوم وبليغ حمدي ويحييه نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا بقيادة المايسترو أحمد عامر .

ويتضمن البرنامج مختارات من أعمال كوكب الشرق وملك الموسيقى منها سواح ، طاير ياهوا ، التوبة ، على حسب وداد ، زي الهوا ، بهيه، اسمراني اللون ، مالي، وحشتوني ، العيون السود وألف ليلة وليلة ، أداء نجوم الموسيقى العربية بالاوبرا وليد حيدر ، محمد حسن ، ياسر سعيد ، كنزي ، إيناس عز الدين ، رحاب عمر .

كما تحيى الفنانة دينا الوديدى رابع ليالي المهرجان الصيفي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر بالمسرح الروماني بالاسكندرية وذلك في الفترة من 5 الي 10 أغسطس الجاري.

ويقام الحفل يوم الاثنين 8 من أغسطس،حيث تقدم باقة من أغانيها المتميزة التي ينتظرها جمهور الثغر منها تدور وترجع، سكون، ياللي معدي، دواير، السيرة الهلالية، كتر الوجع وغيرها التي لاقت إعجاب واستخسان الجماهير.

يشار إلي أن الفنانة دينا الوديدي تتميز بطابع خاص في أدائها، جاءت بدايتها مع الغناء عام 2008 من خلال فرقة "الورشة" بعدها قامت بتأسيس فرقتها الخاصة عام 2011 وكانت بداية انطلاقها في الغناء، قدمت عدة تجارب مع مجموعة من الموسيقيين المميزين منهم الموسيقار فتحي سلامة، فرقة مسار إجباري، الفنان هاني عادل وغيرهم وكما اقامت العديد من الحفلات المميزة بمختلف الأماكن الثقافية في مصر ونجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية تتذوق هذا اللون من الفنون.