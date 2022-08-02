الدكتور سعيد الهوارى عميدًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط

دمياط - معتز الشربينى

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارًا بتكليف الدكتور سعيد عبد الحميد علي الهواري، أستاذ العقيدة والفلسفة؛ للقيام بعمل عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط.

تدرج عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط الجديد في التعليم الأزهري، وحصل على ليسانس أصول الدين من كلية أصول الدين بالزقازيق عام 1990م، وكان ترتيبه الأول على قسم العقيدة والفلسفة.

بدأ مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) من كلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بطنطا عام 1997م، واستكمل مشواره العلمي حتى حصل علي درجة العالمية (الدكتوراه) من كلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة في العقيدة والفلسفة بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2000م.

عمل عميد الكلية الجديد إماما وخطيبا ومدرسا بوزارة الأوقاف من عام 1992وحتي عام 2001م، ثم عين مدرسا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين جامعة الأزهر بدمياط عام 2001م، وفي عام 2005 رقي لدرجة أستاذ مساعد بقسم العقيدة والفلسفة، ثم عين رئيسا للقسم من 2003 حتى 2005، ثم رقي لدرجة أستاذ وهي أعلى درجة علمية في عام 2014م، وهو وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القرين سابقا، وعضو لجنة المحكمين لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في قسم العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مكتب التميز الدولي بالجامعة.

عمل عميدا للمركز الثقافي الإسلامي التابع لوزارة الأوقاف بدمياط، وأستاذًا بالمركز الثقافي الإسلامي بدمياط، ثم أستاذا بالمركز الثقافي الإسلامي ببورسعيد .

ناقش وأشرف على عديد من رسائل العلمية (ماجستير ودكتوراه)، وشارك عميد الكلية الجديد في وضع الخطة الدراسية الجديدة لقسم العقيدة والفلسفة عام 2018، وهو خطيب معتمد بوزارة الأوقاف، وحصل على دورات تدريبية عديدة، ومنها: دورة التقويم الذاتي، والمراجعة الخارجية، وتوصيف المقررات وتقويم نواتج التعلم، وشارك أيضا في عديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.