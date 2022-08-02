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الدفاع التايوانية: المناورات الصينية تهدد أمن الموانئ والمدن وتروع السكان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 07:04 م
الدفاع التايوانية: المناورات الصينية تهدد أمن الموانئ والمدن وتروع السكان الجيش التايوانى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع التايوانية، إن على المواطنين الشعور بالأمان ودعم الجيش التايوانى، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع التايوانية: لدينا الثقة والقدرة على حماية أمننا، موضحة أن المناورات الصينية تهدف لترويع السكان.

وتابعت وزارة الدفاع التايوانية: المناورات الصينية تهدد أمن الموانئ والمدن.

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض أن زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسى بيلوسى إلى تايوان ليست انتهاكاً لسيادة الصين.

وعلق وزير الخارجية الصيني وانج يي، على وصول رئيس مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي إلى تايوان قائلا: "ستتخذ الصين بالتأكيد جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وسلامة أراضيها بحزم كل العواقب يجب أن تتحملها الولايات المتحدة والقوى الانفصالية "استقلال تايوان"، وفق وسائل إعلام صينية.


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