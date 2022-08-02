الداخلية: وفاة متهم بمستشفى بعد شعوره بالإعياء

كتب محمود عبد الراضي

نفى مصدر أمنى بالداخلية صحة ما تم تداوله على بعض الحسابات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الزعم بوفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية نتيجة تعرضه للتعذيب.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى ضبط الشخص المشار إليه بتاريخ 20/7/2022 بناءً على إذن من النيابة العامة، وذلك بنطاق دائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ضمن تشكيل عصابى يضم ثلاثة آخرين معروف عنهم الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الهيروين – الحشيش" بالإضافة لأقراص مخدرة وفرد خرطوش محلى الصنع - مركبة "توك توك").. وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات وتم التجديد لهم فى الموعد القانونى المحدد.

وتبين أن المتهم معروف عنه تعاطى المواد المخدرة ، وبتاريخ 26/7 شعر بحالة إعياء، وتم نقله لمستشفى أبوقير العام لتلقى العلاج، إلا أنه توفى بتاريخ 27 يوليو الماضى، وبسؤال شهود الواقعة أكدوا على عدم تعرض المتوفى لأية إعتداءات وأن الوفاة طبيعية ، ولم تتهم أهليته أحد بالتسبب فى وفاته ، وتولت النيابة العامة التحقيق.