الجريدة الرسمية تنشر قرار "تضامن الغربية" بقيد جمعية خيرية بكفر الزيات

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 166 الصادرة في 2 أغسطس 2022 قرار مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بشأن قيد مؤسسة فكرة خير للأعمال الخيرية والتنموية بقرية مشلة مركز كفر الزيات طبقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 تحت إشراف إدارة الجمعيات والاتحادات.

ويشمل ميدان عمل الجمعية خدمات ثقافية وعلمية ودينية، مساعدات اجتماعية، خدمات اقتصادية، رعاية الطفولة والأمومة والأسرة والمسنين والفئات الخاصة وحماية البيئة وتنمية المجتمع المحلي والخدمات الصحية

وتدار المؤسسة بواسطة مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء وتبدأ السنة المالية من أول يوليو وتنتهي في 30 يونيو العام التالي وحل المؤسسة وأيلولة الاموال الي جمعية تنمية المجتمع بمشلة طبقا لما ورد بلائحة النظام الاساسي.