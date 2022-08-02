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الإنقاذ النهرى يواصل البحث عن 3 أشخاص غرقوا بمياه النيل فى غرب سهيل بأسوان

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 02:05 م
الإنقاذ النهرى يواصل البحث عن 3 أشخاص غرقوا بمياه النيل فى غرب سهيل بأسوان مياه النيل - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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شهدت منطقة غرب سهيل النوبية شمال غرب مدينة أسوان، اليوم، الثلاثاء، واقعة غرق 3 أشخاص فى مياه النيل بعد تعرض مركبهم للغرق بالقرب من مرسى القرية الجنوبى، وتم الدفع بفرق الإنقاذ النهرى لمحاولة انتشال الجثث.
 
تلقى اللواء أشرف عبد الله، مدير أمن أسوان، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بغرق 3 أشخاص أثناء استقلالهم مركب نيلى وتعرضه للغرق بالقرب من المرسى الجنوبى لقرية غرب سهيل شمال غرب مدينة أسوان.
 
على الفور وجه مدير أمن أسوان، فرق الإنقاذ النهرى وشرطة المسطحات بالإضافة إلى الحماية المدنية والإسعاف بالتوجه إلى موقع البلاغ ومحاولة انتشال الضحايا من مياه النيل والذى تبين أنهم 3 أشخاص لقوا مصرعهم فى هذا الحادث، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث.
 
 

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