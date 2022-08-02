اعتقال اثنين من مهربى البشر على الحدود النمساوية المجرية

وقال جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن السلطات الأمنية تواصل تحقيق النجاح ضد مافيا التهريب، حيث تمكنت طائرة بدون طيار تابعة لشرطة ولاية بورجنلاند من تعقب اثنين من المهربين على الحدود النمساوية المجرية، حيث تم إيقاف المشتبه بهم وتسليمهم إلى الشرطة المجرية.

وأشار الوزير إلى أنه تم إلقاء القبض أيضا على 35 مهاجرا من أصول هندية وباكستانية وأفغانية، حيث ذكر طالبو اللجوء أنهم دفعوا ألف يورو عن كل شخص نظير عملية التهريب وقد بدأت التحقيقات على الفور .

وشدد كارنر على أهمية دور الطائرات بدون طيار في مكافحة الهجرة غير الشرعية، موضحا أن حوالي 80 % من المهاجرين غير الشرعيين يأتون إلى حدود النمسا عن طريق عصابات المهربين، مشيرا الى أنه تم بالفعل إلقاء القبض على ما مجموعه 130 مهربًا هذا العام ، كما تم القبض على 1600 لاجئ.