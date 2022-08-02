احباط محاولتى تهريب مشغولات ذهبية ومستلزمات أسنان مع راكبين بمطار القاهرة.. صور

كتب أحمد مصطفى

احبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب الاولي لراكبة عربية بحوزتها مشغولات ذهبية متنوعة لم تفصح عنها والثانية لراكب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الاسنان.

المحاولة الأولي اثناء انهاء الاجراءات الجمركية علي ركاب الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الاخضر احدي الراكبات اثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الافصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب او رسوم جمركية ، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من احمد شعبان و احمد عبد العليم مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات، قام محمد ابو الليل مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف اماني عبدالله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة بعدد ١٢ اسورة و كوليه و حلق و خاتم و واحد ساعة يد من الذهب مرصعة ايضا بفصوص - بخلاف ساعة اليد التي ترتديها الراكبة- و 3 تليفون محمول ماركة iPhone بغلاف من الذهب.

والمحاولة الثانية اثناء انهاء الاجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة استوقف حسام شافعي مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة ، والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الافصاح عنه ، وبوضع حقائبه للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد شعبان و احمد عبد العليم تلاحظ لهما وجود اكياس بكمية كبيرة بهم اشياء متماثلة ، قام محمد ابو الليل بتكليف محمد فتح الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب -ويعمل طبيب اسنان - يدويا مما اسفر عن وجود ٢٩٣ كيس بهم كمية كبيرة من مستلزمات طب الاسنان.

امر رفعت صدقي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة و الراكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.