اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 أغسطس 2022 12:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

احباط محاولتى تهريب مشغولات ذهبية ومستلزمات أسنان مع راكبين بمطار القاهرة.. صور

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 11:59 م
احباط محاولتى تهريب مشغولات ذهبية ومستلزمات أسنان مع راكبين بمطار القاهرة.. صور جانب من المضبوطات
كتب أحمد مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولتي تهريب الاولي لراكبة عربية بحوزتها مشغولات ذهبية متنوعة لم تفصح عنها والثانية لراكب مصري حاول تهريب كمية كبيرة من مستلزمات طب الاسنان.
 
المحاولة الأولي اثناء انهاء الاجراءات الجمركية علي ركاب الخطوط المصرية القادمة من بيروت استوقف محمد عبد الباقي رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الاخضر احدي الراكبات اثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والتي انكرت حوزتها لما يجب الافصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب او رسوم جمركية ، وبتفتيش حقائبها علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من احمد شعبان و احمد عبد العليم مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات، قام محمد ابو الليل مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف اماني عبدالله صالح مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا مما اسفر عن وجود كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالأحجار الكريمة بعدد ١٢ اسورة و كوليه و حلق و خاتم و واحد ساعة يد من الذهب مرصعة ايضا بفصوص - بخلاف ساعة اليد التي ترتديها الراكبة- و 3 تليفون محمول ماركة  iPhone بغلاف من الذهب.
 
والمحاولة الثانية اثناء انهاء الاجراءات الجمركية علي ركاب نفس الرحلة استوقف حسام شافعي مأمور الجمرك المعين علي اللجنة الجمركية احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة ، والذي انكر ايضا حوزته لما يجب الافصاح عنه ، وبوضع حقائبه للتفتيش على جهاز الفحص بالأشعة بواسطة احمد شعبان و احمد عبد العليم تلاحظ لهما وجود اكياس بكمية كبيرة بهم اشياء متماثلة ، قام محمد ابو الليل بتكليف محمد فتح الله مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب -ويعمل طبيب اسنان - يدويا مما اسفر عن وجود ٢٩٣ كيس بهم كمية كبيرة من مستلزمات طب الاسنان.
 
امر رفعت صدقي مدير الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة و الراكب وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسى مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
 
WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.41.26 PM
 

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.41.27 PM
 

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.41.28 PM
 

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.41.29 PM
 

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.41.30 PM (1)
 

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.41.30 PM
 

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.41.31 PM
 

WhatsApp Image 2022-08-02 at 11.41.32 PM
 

 


مطار القاهرة

جمرك الركاب

محاولة تهريب

مشغولات ذهبية





مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة