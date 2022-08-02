اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 05:03 م
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إصابة شخصين فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بشجرة فى طنطا

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 03:29 م
إصابة شخصين فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بشجرة فى طنطا حادث - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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أصيب شخصان بإصابات متفرقة فى حادث تصادم سيارة ملاكى يستقلونها بشجرة على طريق شوبر بطنطا، بعدما اختلت عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقلهما لمستشفى طوارئ جامعة طنطا لتلقى العلاج.

 
وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية ،إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصطدام سيارة ملاكي في شجرة على طريق قرية شوبر بطنطا.
 
وانتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها شخصان اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرفت بشكل مفاجئ واصطدمت في شجرة، وتم نقلهما للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 


مدير امن الغربية

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