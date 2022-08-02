إصابة شخصين فى حادث اصطدام سيارة ملاكى بشجرة فى طنطا

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية ،إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة بإصطدام سيارة ملاكي في شجرة على طريق قرية شوبر بطنطا.

وانتقلت سيارة إسعاف لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي يستقلها شخصان اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرفت بشكل مفاجئ واصطدمت في شجرة، وتم نقلهما للمستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.