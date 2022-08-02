اليوم السابع
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الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 01:20 م
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إحالة 133 موظفا بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى

الثلاثاء، 02 أغسطس 2022 12:21 م
إحالة 133 موظفا بالمصالح الحكومية فى البحيرة للتحقيق لعدم الانضباط الإدارى محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة، مشددا على إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين

وفي هذا الشأن، نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة من خلال إدارة الرقابه والمتابعة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية

وأسفرت تلك الحملات عن إحالة 144 من العاملين بالمستشفي العام بالدلنجات والوحدات الصحية للتحقيق لتغيبهم وتركهم العمل بدون سند قانونى 

كما أسفرت الحملات عن إحالة 19 من العاملين بالوحدات الصحية والمنشآت الخدمية بشبراخيت للتحقيق لتركهم العمل بدون سند قانونى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

 

 

 


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