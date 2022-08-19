5 أسئلة حول الحصول على إصدار وثيقة رعاية المسافر.. تعرف عليها

كتب هانى الحوتى

واصلت المجمعة المصرية ل تأمين السفر للخارج ، إصدار وثيقة تأمين رعاية المسافر خلال إصدار جواز السفر أو تجديده، لتوفير مظلة تأمينية تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ قد يتعرض له أثناء رحلة السفر خارج جمهورية مصر العربية، كما تتضمن التغطية التأمينية، بالإضافة إلى تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث للمؤمن له، تكاليف إعادة الجثمان إلى بلد الإقامة في حالة وفاة المؤمن له.

ويقدم "اليوم السابع" أبرز 5 أسئلة حول كيفية حصول أصحاب وثيقة رعاية المسافر على التعويضات، وهي:



1- كيف يتم التواصل في حالة المرض المفاجئ أو وقوع حادث للمؤمن له في الخارج؟ ج- يتم الاتصال بشركة إيجيبت جلوبال أسيستانس على وسائل الاتصالات المبينة بالملصق المؤمن الموضوع على جواز السفر.



2- هل التغطية التأمينية سارية لمدة عام؟ ج- وثيقة التأمين تغطي المؤمن له لمدة 7 سنوات من بداية مدة سريان جواز السفر.



3- هل التغطية التأمينية تمنح لجميع الأعمار؟ ج- التغطية التأمينية بالوثيقة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 30 يومًا ولا تتعدى 85 عامًا.



4- هل هذه الوثيقة تغطي المقيمين في الخارج؟ ج- هذه الوثيقة لا تغطي المقيمين بالخارج.



5- وهل هناك حالات يسقط على كافة حقوق المؤمن له الناشئة عن هذه الوثيقة. ج- 1- مخالفة المؤمن له أو من ينوب عنه القوانين أو اللوائح إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية.

2- يسقط حق المؤمن له أو المستفيدين في المطالبة بالتعويض عن الحادث موضوع هذه المطالبة إذا قدم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن هذا الحادث أو تنطوي على غش أو عزز طلب التعويض ببيانات تدليسية أو إذا كان الحادث مفتعلًا.

وتوفر مجمعة التأمين الإجباري على رعاية المسافر الرعاية الطبية بحد أقصى 30 ألف يورو أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مع تحمل قدره الـ100 يورو الأولى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من قيمة أي مطالبة، بالإضافة إلى تحمل تكاليف النقل أو إعادة المؤمن له إلى بلد الإقامة.

وتوفر مجمعة التأمين الإجباري المسئولة عن وثيقة رعاية المسافر، التغطيات التأمينية الممنوحة على الرحلات التي لا تتعدى كل رحلة منها 90 يومًا متتالية خلال مدة سريان جواز السفر، أما الإقامات أو التنقلات بالخارج، والتي تزد عن 90 يومًا في الرحلة الواحدة، فهي خارج نطاق التغطية، كما لا تكون المجمعة مسئولة عن أي تعويضات لمن يقل عمره عن 30 يوم أو يزيد عن 85 سنة وقت وقوع الضرر.