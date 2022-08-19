وكيل صحة قنا: الكشف علي 1560 مواطن بدشنا في قافلة طبية

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، فعاليات اليوم الثالث للقافلة الطبية الموسعة التي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع أساتذة الطب والجراحة بجامعة طنطا ومؤسسة صناع الخير للتنمية بمشاركة مديرية الصحة بقنا، رافقه الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، وعدد من مسؤولي جامعة طنطا، والدكتور بدوي المعاون، مدير إدارة نجع حمادي الصحية الصحية.

قال تاوضروس، إن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية، جراحة عامة، جراحة أطفال، جراحة أوعية دموية، مسالك بولية، نساء، جلدية، أنف وأذن، أطفال، باطنة، أطراف صناعية، سكر وغدد صماء، عيون، عظام، أسنان، جراحة وجه وفكين، أورام.

وأوضح مدير مديرية الصحة بقنا، أن القافلة الطبية قد نجحت في اليوم الأول بمستشفي قنا العام في تقديم الكشف والرعاية الصحية لأكثر من 1000 مواطن بينما نجحت في تقديم الرعاية الصحية والكشف لأكثر من 1560 مواطن بمركز دشنا في اليوم الثاني لها.