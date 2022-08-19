اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وسائل إعلام: قتلى فى حادث تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا الأمريكية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 02:47 ص
وسائل إعلام: قتلى فى حادث تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا الأمريكية تحطم طائرة - أرشيفية
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع قتلى في حادث تصادم طائرتين خفيفتين فوق مطار واتسونفيل المحلي بولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية في مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، حسب التوقيت المحلي.

وأضافت المتحدثة أن تفاصيل الحادث وعدد الضحايا لم تعرف على الفور، مؤكدة أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد وصلت إلى المطار.


كاليفورنيا

امريكا

تحطم طائره

تسيسنا 152

تسيسنا 340

لوس أنجلوس



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة