وسائل إعلام: قتلى فى حادث تصادم طائرتين بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بوقوع قتلى في حادث تصادم طائرتين خفيفتين فوق مطار واتسونفيل المحلي بولاية كاليفورنيا.

ونقلت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" عن المتحدثة باسم الشرطة المحلية في مدينة واتسونفيل، قولها إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في المطار في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، حسب التوقيت المحلي.

وأضافت المتحدثة أن تفاصيل الحادث وعدد الضحايا لم تعرف على الفور، مؤكدة أن فرق رجال الإطفاء والشرطة والإغاثة قد وصلت إلى المطار.

Multiple agencies responded to Watsonville Municipal Airport after 2 planes attempting to land collided. We have reports of multiple fatalities.



Report came in at 2:56pm.



Investigation is underway, updates to follow. pic.twitter.com/pltHIAyw5p