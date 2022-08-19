نيويورك تدافع بقانون منذ عام 1907 للتعامل مع قضايا تعويضات إعصار ايدا

لجأت ولاية نيويورك الأمريكية لقانون قديم عمره أكثر من 100 عام في التعامل مع قضايا التلف والخسائر لضحايا إعصار "إيدا" الذي ضرب أجزاء من الولاية.
تم تقديم إجمالي 4703 مطالبات تتعلق بالعاصفة المميتة، وتم رفض كل مطالبة من قبل مراقب المدينة براد لاندر ، حسبما ذكرت صحيفة ذا سيتي.
ضرب إعصار من الفئة الرابعة نيو أورلينز في أوائل سبتمبر، حيث ألقت العاصفة أكثر من 3 بوصات من المياه في غضون ساعة واحدة في سنترال بارك ، وسرعان ما غرق نظام الصرف الصحي بالمدينة الذي يعود إلى قرن من الزمان والذي تم تصميمه للتعامل مع هطول الأمطار حتى بوصتين في الساعة.
تسبب التدفق السريع للمياه في حدوث فيضانات سريعة عبر ثلاث مناطق، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصًا في مدينة نيويورك ، معظمهم يعيشون في شقق الطابق السفلي في كوينز والذي يعد احد الاحياء محدودة الدخل.
تجادل معظم الادعاءات بأن إهمال المدينة لنظام الصرف الصحي هو الذي أدى إلى الفيضانات المدمرة ، وبينما تعهد مكتب المراقب المالي بالتحقيق في كل مطالبة لتحديد ما إذا كان الإهمال هو الذي أدى بالفعل إلى الفيضانات ، فقد استندت القرارات إلى قانون صادر عام 1907 لا يحمل الحكومات البلدية المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار "غير العادي أو المفرط" ، وفقًا لرسالة من لاندر.
وجاء في نص رسالته: "لأكثر من قرن من الزمان ، قضت المحاكم بأن البلديات في جميع أنحاء ولاية نيويورك ، بما في ذلك مدينة نيويورك ، ليست مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن" هطول الأمطار بشكل غير عادي ومفرط"، عندما يكون الضرر ناتجًا عن إهمال أو إغفال من جانب مدينة نيويورك ، قد تكون المدينة مسؤولة ؛ ومع ذلك ، لم يكن هذا هو الحال هنا في إعصار ايدا.. ونتيجة لذلك فان المدينة ليست مسئولة عن خسائر إعصار ايدا ولهذا نرفض مطالبك".
وأضاف لاند إن سكان مدينة نيويورك الذين يرغبون في تقديم مطالبة أمامهم حتى 30 نوفمبر للقيام بذلك مشيرا الي ان البلدية ستفعل ما بوسعها لمساعدتهم على التقدم لبرامج الإغاثة واوراق التامين اللازمة بعد وقوع كارثة طبيعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة