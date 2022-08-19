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مواطنون يضبطون مُسنا أثناء دفن أعمال على جماجم في مقابر بورسعيد

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:48 م
مواطنون يضبطون مُسنا أثناء دفن أعمال على جماجم في مقابر بورسعيد أعمال دجال بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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ضبط مواطنون بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، رجل مُسن أثناء قيامه بدفن أعمال سفلية في مقابر بورسعيد نطاق حي الزهور وبحوزته أجزاء من جماجم وعظام.

 

لاحظ زوار مقابر بورسعيد قيام رجل مُسن بحوزته حقيبة زرقاء اللون يفتح أحد المقابر وينزل إليها ويعبث بمحتوياتها، وعندما توجهوا إليه عثروا بحوزته على أجزاء من جماجم وعظام وأوراق عليها عدة عبارات، فأمسكوا به ونشبت مشادة معه.

 

وكان استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحدى مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، رجل مُسن يدعى:"د.ب.ب.ع" 60 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، عقب اعتداء آخرين داخل مقابر بورسعيد، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية له، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.

 

أعمال الدجال
أعمال الدجال

 

أعمال دجال بورسعيد
أعمال دجال بورسعيد

 

أعمال
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