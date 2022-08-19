مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق السابع فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

سقطت فتاة من الطابق السابع بمنطقة فيصل في الجيزة، ما أسفر عن مصرعها في الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط فتاة من الطابق السابع في منطقة فيصل، حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء التحريات، وتبين أن فتاة سقط من الطابق السابع لتلقى مصرعها في الحال متأثرة بإصابات لحقت بها متعددة بين كسور ونزيف.

وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرتها، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.