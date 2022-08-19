اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 10:42 م
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مصرع طفلة عُمرها عامين غرقاً فى "بانيو" المنزل ببنى سويف

الجمعة، 19 أغسطس 2022 10:07 م
مصرع طفلة عُمرها عامين غرقاً فى "بانيو" المنزل ببنى سويف مصرع طفلة عُمرها عامين غرقاً فى "بانيو" المنزل
بنى سويف - هانى فتحى

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لقيت طفلة تبلغ من العمر "عامين" مصرعها غرقا بمياه حوض الاستحمام "بانيو" داخل منزل بإحدى قرى مركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
 
تلقى اللواء أسامة حلمى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بورود بلاغًا من نقطة شرطة المستشفى المركزى، بوصول طفلة تبلغ من العمر "عامين" جثة هامدة وإدعاء أهليتها غرقها بحوض الإستحمام "البانيو" بمنزل أسرتها.
 
تبين من أقولهم والتحريات الأولية، أن الطفلة "هـ. ش. ا." عامان، لقيت مصرعها غرقًا بحوض الإستحمام "البانيو" بمنزل أسرتها، ونُقلت إلى مستشفى ببا المركزى فى محاولة لإنقاذها، إلا أنه تبين وفاتها قبل الوصول للمستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، لمباشرة التحقيق.

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