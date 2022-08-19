محافظ مطروح يلتقى مديرة مشروع "الدوى" في اطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات

فريق المحافظات

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الجمعة مع الدكتورة داليا رفعت فريد حسن مديرة مشروع الدوى، في اطار تنفيذ المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات ضمن مشروع تنمية الأسرة المصرية، وبحضور الدكتور وليد رفاعى وكيل وزارة الشباب والرياضة والأستاذة أميرة منير وكيل المديرية للشباب والأستاذة اسماء عبدالغفار مدير إدارة الشباب ومنسق تنفيذ المبادرة بمطروح.

اشاد محافظ مطروح بجهود مبادرة "دوى" التى تهتم بالشباب وتنمية مواهبهم وقدراتهم وتنمية الوعى خاصة الفتيات مع القدرة على التعامل مع الظروف المحيطة واحترام تقاليد المجتمع، وطرح نماذج ناجحة للمرأة البدوية مع حفاظها على العادات والتقاليد والقدرة على إثبات الذات والمشاركة في جهود التنمية بالمحافظة،مشيرا الى جهود المحافظة بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة في عمل شهادات ثبوت القيد وتوثيق الزواج وشهادات الميلاد وغيرها من الاوراق التى تثبت حقوق المرأة وتحدد واجباتها ومسؤولياتها ،مع احترام العادات والتقاليد المطروحية وجود العديد من النماذج المشرفة للمرأة بمطروح منهم الدكتورة سليمة عبد الرحيم مقرر المجلس القومى للمرأة بمطروح، والدكتورة ام العز بريك مدير مركز الاعلام والدكتورة تهانى فرج وتحدى الأمية حتى الحصول على الدكتوراة وغيرهن من النماذج المشرفة بالمجتمع المطروح، والمشاركة فى كافة نواحى الحياة والتنمية بانواعها المختلفة كنائبات البرلمان بمطروح وغيرهن



واشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح انه تم تناول عدد من ورش العمل والمناقشات خلال يومين بمركز شباب مطروح ومركز شباب الضبعة والكنيسة بمطروح،مع استمرار عقد دوائر الحكي للاطفال من سن 10-18 سنه والشباب والأهالي والقيادات المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف زيادة رقعة المشاركة والوصول الى اكبر عدد من الشباب والفتيات للمشاركة الفاعلة.

وياتى الهدف من المبادرة تسليط الأضواء علي النماذج الإيجابية للفتيات اللواتي جري تمكينهن والأشخاص الذين يدعموهن، مع دور الشباب والرياضة كشريك من شراكاء مبادرة دوّي