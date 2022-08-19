قنا تسترد 23 ألف متر مبان و70 فدانا زراعيا ضمن الموجة 20 للإزالات

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت فى استرداد 23 الف متر مبانى، و 70 فدانا زراعيا من أراضى الدولة، وذلك خلال الأسبوع الأول من المرحلة الأولى للموجة 20 لإزالة التعديات، والتى بدأت فى 13 أغسطس الجارى، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو إزالة كافة التعديات على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.



وأوضح محافظ قنا، أن جميع مراكز المحافظ نفذت إزالات لحالات التعدى المستهدفة ضمن المرحلة الأولى، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية على الأراضى المُتعدى عليها من قِبل المواطنين، لافتا إلى أن إجمالى حالات التعدى التى تمت إزالتها على أراضى أملاك الدولة بلغت 198 حالة، منها 151 حالة تعد بالمبانى على مساحة 23 ألفا و 751 مترا، و47 حالة تعدى بالزراعة، بإجمالى مساحة 70 فدانا و12 قيراط، مشيدا بدور الأجهزة التنفيذية والأمنية والتنسيق فيما بينهم لاستعادة أراضى الدولة واسترداد حق الشعب.



وأضاف الداودي، أن ملف مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية و أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تطلقها الحكومة في تحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات من الأراضي المتعدي عليها سواء بالبناء المخالف أو الزراعات غير الجادة، مؤكدا على أنه لا تهاون في حق الدولة والشعب وتطبيق القانون.