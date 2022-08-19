قرعة علنية لاختيار سكن بديل لسكان عمارات منطقة الزمالك بالجمالية فى الدقهلية

كلف الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، منال الغندور، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بإجراء قرعة علنية لاختيار سكن بديل لسكان عمارات منطقة الزمالك بالجمالية، والصادر لها قرار إزالة حتي سطح الأرض، نظراً لتهالك تلك العمارات مما يهدد حياة المواطنين المقيمين بها.

جاء ذلك بحضور المهندس إسامة إسماعيل، ممثل صندوق التنمية الحضارية، والمهندسة نهاد البلتاجي، مدير وحدة تطوير المناطق العشوائية وغير المخططة بالمحافظة، والمحاسب السيد عبدالسلام، رئيس مركز ومدينة الجماليه، وهشام أبو المكارم، رئيس مركز ومدينة المنزلة.

وأشار "مختار" الي أن إجمالي عدد الأسر بمساكن الجماليه المقرر إزالتها يبلغ 30 أسرة منهم 22 أسرة تم صرف تعويضات لهم بمبلغ قدره 150 ألف جنيه لكل أسرة من الصندوق لتوفير سكن بديل بمعرفة الاسرة ذاتها، بينما اختارت الـ8 أسر سكن بديل ضمن الإسكان الإجتماعي بمدينة المنزلة وتم اليوم إجراء قرعة علنية عليهم لاختيار الوحدات.

وثمن محافظ الدقهلية دور صندوق التنمية الحضارية بقيادة الدكتور خالد صديق رئيس الصندوق لدعم وتنفيذ مشروع تطوير المناطق العشوائية بعدد من مدن المحافظة بالإضافة إلى مشروع تطوير عواصم المحافظات والجارى تنفيذه بمدينة المنصورة.