اليوم السابع
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فـى جـراحـة طارئـة..

فريـق جراحـة بمستشفيـات جامعـة المنـوفـيـة ينقذ مريـض تعـرض لانفجـار بالشريـان

الجمعة، 19 أغسطس 2022 10:19 م
فريـق جراحـة بمستشفيـات جامعـة المنـوفـيـة ينقذ مريـض تعـرض لانفجـار بالشريـان جانب من العملية الجراحية
فريق المحافظات

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تم إنقاذ حياة مريض تعرض لإنفجار بالشريان الأورطى الصاعد، فى جراحة ناجحة وبمهارة فائقة من فريق جراحة القلب المفتوح بمستشفيات جامعة المنوفية. حيث حضر المريض إلى طوارئ مستشفيات جامعة المنوفية، يعانى من آلام شديدة بالصدر مع إعياء شديد، وبعد عمل الفحوصات الطبية العاجلة اتضح أنه يعانى من تمدد وإنشطار حاد بالشريان الأورطى الصاعد، ممتد من جذع الشريان الأورطى إلى الأورطى المستعرض والنازل مع إرتجاع شديد وإنشطار بالصمام الأورطى وتمدد بالقلب، وبلغ حجم الشريان الأورطى  إلى 6.9 سم.

 على الفور، تم تجهيز غرفة العمليات والبدء فى إجراء جراحة طارئة لانقاذ حياة المريض، وتم استبدال جذع الشريان الأورطى والصمام الأورطى والشريان الأورطى الصاعد وجزء من المستعرض، وخرج المريض من الرعاية بحالة جيدة.

 

من جانبه، توجه الدكتور محمود قورة، عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالشكر إلى الفريق الجراحى، والفريق الطبى المعاون، مؤكدا أن مستشفيات جامعة المنوفية تمتلك نخبة من أفضل الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع مثل هذه الحالات شديدة الخطورة، التى تحتاج إلى إمكانيات عالية ذات مهارة متقدمة.

جـراحـة طارئـة بالمنوفية (1)
جـراحـة طارئـة بالمنوفية
 
جـراحـة طارئـة بالمنوفية (2)
جـراحـة طارئـة بالمنوفية

جـراحـة طارئـة

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