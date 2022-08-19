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الجمعة، 19 أغسطس 2022 06:47 م
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ضبط عاطل سبق اتهامه فى 79 قضية وبحوزته كمية من الهيروين بكفر الشيخ

الجمعة، 19 أغسطس 2022 06:06 م
ضبط عاطل سبق اتهامه فى 79 قضية وبحوزته كمية من الهيروين بكفر الشيخ مديرية أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط عاطل، سبق اتهامه في 79 قضية سابقة، بحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح أبيض، ليتم القبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة دسوق.

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد هيثم عبد المقصود، رئيس فرع البحث الجنائي بغرب كفر الشيخ، لـ دسوق وفوه ومطوبس، بورود معلومات من العناصر السرية بقيام مسجل خطر شقي فئة (أ) فرد سيطرة، بالإتجار بالمواد المخدرة ليتم إعداد خطة محكمة لضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط "م. ا. إ. ا"، 41 سنة، عاطل، ومقيم بمنطقة عميرة، مسجل خطر شقي فئة (أ) فرد سيطرة، سبق اتهامه في 79 قضية متنوعة، وبحوزته كمية من جوهر مخدر الهيروين قدرت بـ 50 تذكرة، وكذلك مبلغ مالي من حصيلة تجارته بجوهر مخدر الهيروين، وكذلك سلاح أبيض سكين، بالإضافة إلى هاتف محمول يستخدمه في الترويج لبضاعته المحرمة، ليجري القبض عليه واقتياده إلى قسم شرطة دسوق.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم  10036 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة دسوق، وجاري العرض على جهات التحقيق بدسوق، التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.


كفر الشيخ

مديرية الامن

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اخبار الحوادث

مواد مخدرة

هيروين



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