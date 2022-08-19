ضبط سجائر محظور استيرادها وصفائح جبن أبيض فاسدة فى بورسعيد

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، حملة تموينية مكثفة برئاسة ناصر ثابت، وتحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية للتأكد من سلامة السلع المطروحة بالأسواق والمحلات التجارية حفاظاً على سلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة التى قادها المهندس خالد فهمى مدير الرقابة التموينية وإبراهيم الدهرى رئيس الرقابة وحسن عبد الله ومحمد السحراوى وياسر جمعة والعربى عبد الحليم من كبار مفتشى الرقابة التموينية بالتنسيق مع إدارة حماية المستهلك برئاسة المهندسة سحر الدسوقى والعقيد سهيل الجبالى ومحمد السعدنى كبير المفتشين ضبط 660 علبة سجائر مختلفة الأنواع، وذلك لعدم وجود مستندات أو تدوين التحذيرات الصحية على العلبة وعدم تدوين بيانات باللغة العربية وجميع مخالفة لأحكام وزير الصحة رقم 291 لسنة 2010 و154 لسنة 2007 وكذا للقانون 113 لسنة 1994 الخاص بحظر تداول السلع مجهولة المصدر أو المحظور استيرادها أو غير المطابقة للمواصفات.

وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.