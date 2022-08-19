اليوم السابع
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ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم بيع الآثار فى القاهرة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:17 ص
ضبط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم بيع الآثار فى القاهرة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط شخصين بالقاهرة وبحوزتهما قطع يشتبه فى أثريتها بقصد النصب على راغبى شراء القطع الأثرية، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مُتجرى وحائزى القطع الآثرية.
 
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان بالشرقية) حال استقلالهما إحدى السيارات "ملك وقيادة أحدهما"، وبحوزتهما (2 تمثال يشتبه فى أثريتهما – 3 هواتف محمولة بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على صور ومقاطع فيديو لآثار فرعونية).
 
بمواجهتهما اعترفا أمام اللواء علاء بشندي، بحيازة المضبوطات بقصد استخدامها فى النصب على راغبى شراء القطع الأثرية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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