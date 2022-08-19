اليوم السابع
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صعود 14 قطاعا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف" بنسبة 11.4%

الجمعة، 19 أغسطس 2022 05:32 م
صعود 14 قطاعا بالبورصة خلال أسبوع على رأسها "التعبئة والتغليف" بنسبة 11.4% البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع 14 قطاعًا بالبورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 11.4%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 6.5%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 4.6%، ثم قطاع السياحة والترفيه بنسبة 4.4%، ثم قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 3.4%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 2.8%، وقفز قطاعي خدمات النقل والشحن، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.4%.
 
كما ارتفع قطاعي الموارد الأساسية، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.3%، 2.2%، على التوالي، وزادت قطاعات البنوك، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، 1.3%، 1.3%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، فيما تراجع قطاعي المنسوجات والسلع المعمرة، والخدمات التعليمية بنسبة 0.4%، 0.1%، على التوالي، بينما استقر قطاع الطاقة والخدمات المساندة.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد ارتفع بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 10094.16 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 4.89% ليغلق عند مستوى 2159.25 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 3.71% ليغلق عند مستوى 3093.89 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 1.14% ليغلق عند مستوى 12474.70 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 3722.38 نقطة.
 
وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 17.8 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 681.7 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 432.6 مليار جنيه إلى 437.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 119.5 مليار جنيه إلى 125.5 مليار جنيه بنسبة نمو 5.1%.

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