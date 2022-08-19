رصف طرق وتسليك خطوط صرف وحملات نظافة بمدن وقرى كفر الشيخ ..صور

شهدت مدن محافظة كفر الشيخ أعمال رصف طرق وتسليك خطوط الصرف، وحملات تجميل وتطهير، وتركيب محول جديد بقرية بقلين، بناءاً على تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وتابع على سلامة، رئيس مدينة مسير، أعمال تسليك خط الصرف الصحى بالتنسيق بين جهاز النظافة والتجميل وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، مؤكداًُ أنه تم إصلاح بعض الأخطار اليومية، وتسليك بعض الخطوط بشوارع المدينة ورفع مخلفات التطهير فى حينه، لافتًا إلى أنه مازال العمل مستمر، كما أشرف على أعمال النظافة اليومية ورفع المخلفات.

وتابع فادي عبد الفضيل شميس، رئيس مدينة قلين، أعمال تركيب محول جديد بقرية حصة الغنيمى، كما تابع أعمال النظافة اليومية، ورفع كفاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتسخير كافة الامكانيات وتوفير بيئة نظيفة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

كما تابع اللواء عبد الغفار الديب، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال رصف جسر النيل بداية طريق سنديون نهاية طريق فوه، ضمن خطة مديرية الطرق، مموجهاً بضرورة مراعاة المواصفات الفنية وإعداد تقارير يومية لنسب التنفيذ متضمنة أي ملاحظات لتلافيها على الفور

وتابع ياسر سعدخداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، أعمال تمهيد وتسوية الطريق العام بقرية برج مغيزل التابعة للوحدة المحلية القروية لقرية الجزيرة الخضراء ولا زالت المتابعة مستمرة.

كما تابع السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، سير العمل بإعادة فرد ودمك طبقة السن بالإضافة إلى تزويد السن في الأماكن المنخفضة أعمال السنفره النهائية وتزويد السن في الأماكن المنخفضة بشارع سيدى ابراهيم، تمهيدا لوضع الطبقه النهائيه للرصف.

وتابع اللواء أحمد السنوسى "رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال حملات النظافة والتجميل والصيانة ورفع القمامة وإزالة المخلفات ورفعها من أماكن التجميع والحاويات، وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسوية وتمهيد الطرق والشوارع غير الممهدة، لافتاً إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة فى هذا الشأن وذلك لإعادة الواجهة الحضارية للمدينة وتحسين مستوى النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة.