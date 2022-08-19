رئيس وزراء هولندا وأمين عام الناتو يبحثان تزويد أوكرانيا بالأسلحة

وكالات

بحث رئيس الوزراء الهولندي مارك روتيه، توريدات الأسلحة لأوكرانيا في اتصال هاتفي مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج.

وكتب روتيه على "تويتر"، يوم الخميس: "تحدثت مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ عن الوضع في أوكرانيا، وخاصة عن ضرورة التوريدات المستمرة للمعدات العسكرية".

وأكد أنه "بإمكان أوكرانيا أن تعول على هولندا دائما".

بدوره، أكد ستولتنبرغ في حسابه على "تويتر"، أنه اتفق مع رئيس الوزراء الهولندي على مواصلة تقديم المساعدات على المدى الطويل لأوكرانيا، معبرا عن امتنانه لهولندا على "مساهمتها الملموسة" في دعم أوكرانيا عسكريا.