اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 09:23 م
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تنسيق الجامعات 2022.. الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية

الجمعة، 19 أغسطس 2022 08:37 م
تنسيق الجامعات 2022.. الخطوات الواجب إتباعها لإبداء الرغبة للالتحاق بالجامعات الأهلية وزير التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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أكدت وزارة التعليم العالى أن التقدم للجامعات الأهلية بداية من يوم الثلاثاء المقبل و سيكون من خلال موقع التنسيق الالكتروني وفيما يلى نرصد الخطوات التى يجب اتباعها لإبداء الرأى، للالتحاق بالجامعات الأهلية على موقع التنسيق   :

1- يقوم الطلاب بالدخول علي موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة الانترنت من خلال الرابط التالي: www.tansik.egypt.gov.eg ،

2- ثم بعد ذلك الدخول والضغط علي رابط "التسجيل بالجامعات الأهلية.

3- يقوم الطالب بتسجيل رغباته فى الجامعات الأهلية المختلفة باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

4- يقوم الطالب بطباعة الرغبات وايصال التقديم.

5- ولمزيد من المعلومات يجب علي جميع الطلاب مراعاة ومتابعة التعليمات التي يصدرها المكتب و التي ترد على موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت.

 


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