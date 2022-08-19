وأوضح تقرير إحصائي، صادر عن الإدارة الوطنية الأمريكية للسلامة على الطرق السريعة، وبثت شبكة (إن.بي.سي.) الأمريكية مقتطفات منه، أن أكثر من 9500 شخص قتلوا في حوادث تصادم مروري خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.



وكان أعلى عدد من الضحايا في الربع الأول من العام قد حدث في عام 2002 ، ويمثل هذا زيادة بنحو 7% بالمقارنة ب 8935 شخصا لقوا حتفهم خلال نفس الفترة من عام 2021.

ويشير التقرير إلى أنه بينما قفزت هذه الأرقام على المستوى الوطني ، فإن 19 ولاية ، إضافة لمنطقة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة ، شهدت تراجعا في الوفيات خلال الربع الأول من العام الجارى.



وقال مدير الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة ستيفن كليف - في بيان - إن الأرقام بصورة عامة ما زالت تسير في الاتجاه الخاطئ، وحان الوقت لأن تركز جميع الولايات جهودها على زيادة معدلات السلامة.