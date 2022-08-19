"تعليم دمياط": انتهاء الاستعدادات لامتحانات الدور الثانى للثانوية العامة

دمياط معتز الشربيني

أكد الدكتور "خالد خلف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انتهاء مديرية التربية والتعليم من كافة استعداداتها لإجراء امتحانات الدور الثاني لشهادة الثانوية العامة.

وأوضح "وكيل الوزارة" انه تم تجهيز 10 لجان امتحانية علي مستوى المحافظة، لاستقبال 1209 طالب وطالبة من جميع الشعب لأداء الإمتحانات اعتباراً من السبت 20/8/222 حتى الثلاثاء 30/8/2022

وأشار "خلف" أنه تم تجهيز اللجان من حيث الأثاث والإنارة والتهوية والأمن والنظافة وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

مضيفا، أنه وجه مديرى الإدارات التعليمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم دخول الطلاب ومنع تزاحمهم وأولياء الأمور بمحيط المدارس بالإضافة إلى متابعة تجهيزات الاستراحات البالغ عددها ٢٠ استراحة على أعلى مستوى فى ظل الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة وتجهيزها بكل سبل المعيشة اللازمة وإعدادها بشكل جيد وتزويدها بالادوات اللازمة لضمان حسن اقامه المراقبين ورؤساء اللجان بما يتناسب مع مكانه المعلم.

بالإضافة إلى التنسيق مع مديرية أمن دمياط لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار سير الامتحانات وكذا التنسيق مع مديرية الصحة لتوفير طبيب أو زائرة صحية داخل كل لجنه من لجان سير الامتحانات كما تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف عمليات الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات أولا بأول والتدخل الفوري لحل اى مشكله طارئة.

وشدد "وكيل الوزارة" على ضرورة تضافر كافة الجهود والعمل على توفير الأجواء الملائمة والهادئة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر مع الالتزام بكافة القوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية وعدم دخول الطلاب لجان الامتحانات حاملين أى أجهزه إلكترونية مثل الهواتف والسماعات مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، متمنياً النجاح والتوفيق لجميع الطلبة والطالبات.