وقال الرئيس الروسي لنظيره الفرنسي - وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية - "إن القصف الممنهج لمنطقة محطة زاباروجيا للطاقة النووية من قبل القوات الأوكرانية، يهدد بخطر وقوع كارثة واسعة النطاق، يمكن أن تؤدي إلى تلوث إشعاعي من مناطق شاسعة".



وناقش الرئيسان - خلال الاتصال الهاتفي الذي تم بمبادرة من الجانب الفرنسي - جوانب مختلفة من الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.



وشدد الطرفان على أهمية إرسال بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة الطاقة النووية في زاباروجيا بأسرع ما يمكن، تكون قادرة على تقييم الوضع الحقيقي على الفور، حيث أكد الرئيس الروسي استعداد بلاده لتقديم المساعدة اللازمة لمفتشي الوكالة.