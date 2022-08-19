اليوم السابع
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اليوم.. انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 01:00 ص
اليوم.. انقطاع مياه الشرب غرب الإسكندرية 3 ساعات بسبب أعمال الصيانة قطع مياه الشرب
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالإسكندرية، عن انقطاع المياه اليوم الجمعة، عن عدة مناطق غرب الإسكندرية.
 
وقالت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر، إن انقطاع المياه يأتى بسبب أعمال الصيانة لشركة الكهرباء، مما يؤدى الى انقطاع الكهرباء عن محطات وروافع جنوب الإسكندرية، مما يؤدى إلى إنقطاع المياه عن مناطق قرى العامرية وبرج العرب، وقرى شمال التحرير والعشرة آلاالاف، ومدينة الحمام والساحل الشمالى" وذلك من الساعة 6 صباحًا وحتى 9 صباحًا، وسوف يتم إعادة ضخ المياه بعد أعمال الإصلاح.
 
 وناشدت المواطنين توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجه يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.
 
 
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 شركة مياة الإسكندرية

 

 


مياه الاسكندرية

الاسكندرية

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب



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