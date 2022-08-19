وأوضح بيان صادر عن محور تعز العسكرى - أوردته قناة اليمن الفضائية، اليوم الجمعة، أن خروقات العناصر الحوثية أسفرت عن استشهاد 18 جنديا وإصابة 110 آخرين.

وأشار البيان إلى أن الخروقات منذ إعلان تمديد الهدنة الأممية الشهر الماضى بلغت 306، وتنوعت بين قصف واستهداف مواقع الجيش والمقاومة الشعبية بالمدفعية والقناصة والطائرات المسيرة، وأسفر ذلك عن استشهاد جندي وإصابة خمسة آخرين.

