اليوم السابع
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المرور تحرر 29 ألف مخالفة تجاوز السرعة خلال 24 ساعة

الجمعة، 19 أغسطس 2022 11:54 ص
المرور تحرر 29 ألف مخالفة تجاوز السرعة خلال 24 ساعة حملات مرورية _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (147347) مخالفة مرورية متنوعة .
 
ونجحت الجهود في تحرير (29564) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(2718) مخالفة السير بدون تراخيص و(7) دراجات نارية مخالفة و(20) مخالفة لشروط التراخيص و(15) مخالفة موقف عشوائى.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

حملات مرورية

مخالفات مرورية

تجاوز السرعة

حملات أمنية



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