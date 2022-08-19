المرور تحرر 29 ألف مخالفة تجاوز السرعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (147347) مخالفة مرورية متنوعة .

ونجحت الجهود في تحرير (29564) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(2718) مخالفة السير بدون تراخيص و(7) دراجات نارية مخالفة و(20) مخالفة لشروط التراخيص و(15) مخالفة موقف عشوائى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.