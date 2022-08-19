الرئيس البيلاروسى: لسنا حقائب جمع نقود لكننا نعمل من أجل الشعب‎‎

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قال الرئيس البيلاروسى ألكسندر لوكاشينكو، بأننا لسنا حقائب لجمع النقود لكننا نعمل من أجل الشعب خلال زيارته لشركة كريمكو المختصة في تصنيع وتجهيز المنتجات الزراعية في البلاد.



وأكد لوكاشينكو، بحسب وكالة أنباء (بيلتا) البيلاروسية، أن الصناعات الزراعية في وضع جيد للنمو اليوم وذلك فيما يتعلق بدعم الدولة واتجاهات الأسعار في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.



وقال لوكاشينكو: "لقد فعلنا الكثير بالفعل من أجل الزراعة وتتمتع زراعتنا بفوائد كافية ويشمل ذلك أنواعا مختلفة من المخصصات والفوائد التفضيلية على القروض والأسعار المعقولة للوقود والغاز الطبيعي والأسمدة لا سيما بالمقارنة مع الوضع في الخارج".



وتابع: "الزراعة تحظى باهتمام كبير في بيلاروسيا لكن الظروف مواتية للزراعة أكثر من الصناعة اليوم ويرجع ذلك إلى العقوبات وما إلى ذلك".



ودعا الرئيس البيلاروسي لتحقيق هوامش ربح أعلى في الأسواق الخارجية حيث يزداد الطلب على المنتجات الزراعية البيلاروسية، بالإضافة لاستمرار التركيز على السوق المحلية بالنظر إلى أن القطاع لا يزال يحصل على مستوى عال من دعم الدولة.