الأقصر تعلن تفاصيل العمل فى خطة تجميل طريق المراسي السياحي

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، عن استمرار المجهودات والعمل لتهيئة وتطوير المسارات السياحية والمرورية لخدمة حركة السير والنقل بالمحافظة، ومع إنشاء أكبر محور مروري في محافظة الأقصر وهو محور شمال الأقصر لربط الشرق بالغرب، أنهت محافظة الأقصر أعمال توسعة وازدواج طريق المراسي، أحد أهم المسارات السياحية بالمحافظة من 6 إلى 12 متر بعرض 3 حارات بدلاً من حارتين، مع رصف وتشجير واضاءة الطريق ليصبح رحباً فسيحاً متسعاً بمرور عدد كبير من السيارات.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تطوير وتجميل ورفع كفاءة المدخل الشرقي لكوبري البغدادي الرابط بين شرق وغرب النيل، تتواصل حيث تتضمن الأعمال تنفيذ خرسانة مطبوعة للجزر أسفل الكوبري وتركيب بلدورات وسط، وبلدورات حدائق وعمل انترلوك مشايات، وانترلوك من أول مبنى المطافي حتى مدخل الكوبري، ومساحات نجيل خضراء وطلاء أعمدة الكوبري، ورفع كفاءة البلدورات الفرعية بالمنطقة وطلاء ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بالمنطقة، والاهتمام بأعمال الزراعات والتشجير بالمنطقة، وتطوير وتشجير ورفع كفاءة ميدان نافورة البغدادي، التي تقع بطريق المسار السياحي بالقرب من كمين البغدادي استكمالاً لخطة التطوير للمسار بما يحقق السيولة المرورية ذهاباً واياباً لجميع الحافلات .

وأوضح محافظ الأقصر، أن الطريق الذي يصل طوله إلى نحو 3600 متر، تمت أعمال توسعته في وقت قياسي خلال 6 شهور، كما تمت أعمال تبطين الترعة الموازية للطريق بما يحقق السيولة المرورية لجميع الحافلات السياحية ذهابا واياباً من الشرق إلى الغرب والعكس، حيث يتم العمل فى المسار السياحي بإشراف المهندس أسعد مصطفى مسؤول الجهاز المركزي للتعمير بالمحافظة، وأعمال تطوير الطريق وتوسعته تضمنت كشط الأسفلت حتى طبقة الأساس وتجديد التربة، ورصف الطريق وتركيب وطلاء البلدورات والتشجير طبقاً للمواصفات القياسية بما يتماشى مع أهمية طريق المسار السياحي وتزويد إنارة الطريق.



أعمال الرصف فى الشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر



البياضية تستكمل توسعة طريق المسار السياحى وإنهاء الأسفلت والمطبات



البياضية تستكمل توسعة طريق المسار السياحى وإنهاء الأسفلت والمطبات



العمل فى رصف المسار السياحي جنوب الأقصر



تجميل الشوارع التى تخدم حركة السياحة



تجميل ميدان المسار السياحي بالأقصر



تطوير المسار السياحى بالأقصر



توسعة المسار السياحى اما المراسى النيلية



جولة محافظ الأقصر لمتابعة تزيين المسار السياحى



خطة تجميل طريق المراسي السياحي بمدخل الأقصر الجنوبي



متابعة توسعة وتطوير المسار السياحى



متابعة مشروع توسعة طريق المسار السياحى



مدينة البياضية تستكمل توسعة طريق المسار السياحى