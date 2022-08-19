اعرف درجات الحرارة العظمى على كافة الأنحاء حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل، حيث تشهد البلاد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على مدار اليوم، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى:

- الجمعة 19 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة.

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

- السبت 20 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 36 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

- الأحد 21 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 44 درجة.

- الاثنين 22 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 39 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 34 درجة.

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة.

- الثلاثاء 23 أغسطس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38 درجة.

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة.

جنوب سيناء العظمى 41 درجة المحسوسة 43 درجة.

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41 درجة.

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة.