ففي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2110 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و27 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و630 ألفا و310 إصابات والوفيات إلى 31 ألفا و974 حالة

وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 238 ألفا و183 إصابة، واستقرت الوفيات عند 5 آلاف و 226 حالة وفاة

وفي اليابان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 261 ألفا و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا و279 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16 مليون و423 ألفا و53 حالة والوفيات إلى 36 ألفا و234 حالة.

وفي تايوان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 22 ألفا و819 حالة و32 وفاة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد إلى 4 ملايين و998 ألفا و765 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 9 آلاف و572 حالة وفاة

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 497 حالة إصابة جديدة خلال ال24 ساعة الماضية، و سبع حالات وفاة جديدة.

وذكر المركز أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة الى مليون و 830 ألفا و206 حالات، وارتفع عدد الوفيات إلى 20 ألفا و329 حالة، بحسب صحيفة /ذا سلوفاك سبكتاتور/.

وفي التشيك، سجلت السلطات الصحية 1900 حالة إصابة جديدة، و7 حالات وفاة جديدة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 4 ملايين و22 ألفا و 267 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 40 ألفا و700 حالة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت السلطات الصحية، تسجيل 138 ألفا و 741 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل 83 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 22 مليونا و 37 إصابة، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 25 ألفا و 896 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 951 حالة إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و381 ألفا و 911 حالة إصابة، وحالتين وفاة جديدتين ليظل إجمالي الوفيات عند 13 ألفا و675 حالة.

وفي بوليفيا، سجلت السلطات الصحية 1706 حالات إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى مليون و 89 ألفا و 997 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 22 ألفا و164 حالة.

وفي المكسيك، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 9 آلاف و319 حالة إصابة جديدة، و 73 حالة وفاة جديدة. وبذلك تصل أحدث حصيلة للإصابات المؤكدة إلى 6 ملايين و958 ألفا و 972 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 328 ألفا و 947 حالة.

وفي أستراليا، سجلت السلطات الصحية 16 ألفا و949 إصابة جديدة و72 وفاة، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 9 ملايين و887 ألفا و673 حالة إصابة والوفيات إلى 13 ألفا و228 حالة وفاة.

وفي روسيا، أعلن مركز عمليات مكافحة فيروس كورونا تسجيل 37 ألفا و609 إصابات جديدة و65 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة منذ بداية الجائحة إلى 19 مليونا و37 ألفا و 664 إصابة، وترتفع حصيلة الوفيات إلى 383 ألفا و427 حالة وفاة.

وفي بولندا، سجلت وزارة الصحة4 آلاف و819 حالة إصابة، و34 حالة وفاة.وبذلك بلغ إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و138 ألفا و93 حالة، والوفيات 116 ألفا و860 حالة.

وفي ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 1105 إصابات جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى مليون و102 ألف و768 إصابة مؤكدة، كما سجلت حالة وفاة واحدة لترتفع حصيلة الوفيات 9 آلاف و253 حالة وفاة.



وفي إندونيسيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 الاف و 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و26 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و306 ألف و686 إصابة والوفيات إلى 157 ألفا و343 حالة وفاة.

وفي الإكوادور أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1068 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و حالة وفاة واحدة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 987 ألفا و 570 إصابة والوفيات إلى 35 ألفا و570 حالة وفاة.

وفي نيوزيلندا سجلت وزارة الصحة 3 آلاف و949 حالة إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليون و709 آلاف و541 حالة.وذكر راديو "نيوزيلندا" أن إجمالي الوفيات بلغ 1815 حالة بعد تسجيل 15 وفاة جديدة.

وسجلت باكستان 510 إصابة ووفاة 4 أشخاص ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و565 ألفا و319 مصابا والوفيات إلى 30 ألفا و548 حالة.

وسجلت سلوفينيا 1513 إصابة ووفاة شخصين ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليون و110 ألفا و255 مصابا والوفيات إلى 6755 حالة.

وسجلت أوزباكستان 15 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 243 ألفا و638 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 1637 حالة.

وسجلت لاوس 152 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 213 ألفا و72 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 757 حالة.

وسجلت مالطا 28 إصابة ووفاة شخص واحد ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 113 ألفا و721 مصابا والوفيات إلى 799 حالة.

وسجلت أفغانستان 96 إصابة ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 190 ألفا و254 مصابا ولم تسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل تراكمي الوفيات ثابت عند 7759 حالة.