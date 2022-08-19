اليوم السابع
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الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:54 م
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إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم الـ 6 وانتشار المنقذين.. صور

الجمعة، 19 أغسطس 2022 03:31 م
إقبال كبير من المصطافين على شواطئ مصيف بلطيم الـ 6 وانتشار المنقذين.. صور جانب من الإقبال
كفر الشيخ – محمد سليمان

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شهدت شواطئ مصيف بلطيم الـ 6، اليوم الجمعة، إقبالا كبيرا ملحوظا من المواطنين وزوار المحافظات "رحلات اليوم الواحد" هروبًا من ارتفاع درجات الحرارة ، وللاستمتاع بالأجواء الصيفية المميزة بالمصيف بطول الشواطئ الـ 6 التي تتميز بها محافظة كفر الشيخ، وعبر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم، ممارسين العديد من الالعاب على الشاطئ، والاستمتاع بمياه البحر المتوسط، وبالهدوء الذي يتميز به المصيف.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطيه، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمصطافين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة، الذي يمتد لنحو 11 كيلو، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد وتعليمات المنقذين.

اقبال من المصطافين
اقبال من المصطافين

 

اقبال من المصيفين
اقبال من المصيفين

 

التقاط صور جماعية على الشاطئ
التقاط صور جماعية على الشاطئ

 

جانب نمن الاقبال
جانب نمن الاقبال

 

سعادة كبير من المصطافين
سعادة كبير من المصطافين

 

 


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