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إصابة مُسن اعتدى عليه آخرون أمام مقابر بورسعيد

الجمعة، 19 أغسطس 2022 10:31 م
إصابة مُسن اعتدى عليه آخرون أمام مقابر بورسعيد إسعاف - أرشيفية
بورسعيد - محمد عزام

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أصيب مُسن بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الجمعة، إثر اعتداء آخرين عليه أمام مقابر بورسعيد نطاق حي الزهور.

 

استقبل مستشفى الزهور المركزي، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، داود بدري بدير عبد السيد 60 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج وجروح متفرقة بالجسم، بادعاء اعتداء من آخرين عليه أمام باب رقم 1 لمقابر بورسعيد.

 

جاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصاب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحري حول ملابسات الواقعة.


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