أمن دمياط يشن حملة مكبرة لرفع الاشغالات برأس البر

دمياط - فريق المحافظات

شنت قوات الأمن بالتنسيق مع مجلس مدينة رأس البر، حملة مكبرة لرفع الاشغالات بأسواق المدينة، واستهدفت الحملة منطقتي شارع النيل وشارع السوق العمومي، إضافة إلي منطقة شارع بورسعيد.

وقامت قوات الأمن بتحرير عددا من المخالفات لبعض المحال التجارية لمخالفة التعليقات الخاصة بقانون الاشغالات، فضلا عن رفع تجاوزات الباعة الجائلين وإعادة فتح الطريق أمام حركة السير مجددا.

ومن جانبه أكد وليد الشهاوي رئيس مجلس مدينة رأس البر، أن حملات الاشغالات مستمرة وبشكل يومي لمتابعة التزام المحال التجارية بالتعليمات المقررة، لافتا إلى أن المدينة تشهد إقبالا واسعا من قبل المواطنين خلال الأيام الماضية، موضحا أن تلك الاشغالات تؤثر سلبياً على حركة السير داخل شوارع المدينة الرئيسية، مشددا على وجود تنسيق حيد بين مجلس المدينة وقوات الأمن من أجل تكثيف تلك الحملات وملاحقة المخالفين.