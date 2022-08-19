أخبار مصر.. طقس شديد الحرارة وأمطار بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 36

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، طقس شديد الحرارة غدا بجميع الأنحاء وأمطار بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 36.

طقس شديد الحرارة غدا بجميع الأنحاء وأمطار بحلايب وشلاتين والعظمى بالقاهرة 36

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات ، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على باقى الأنحاء ، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة.

الأزهر يعلن بدء العام الدراسى الجديد فى المعاهد الأزهرية 1 أكتوبر

أعلن الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أنَّ الدراسة بالمعاهد الأزهرية ستبدأ في الأول من شهر أكتوبر القادم 2022.

المرور: إغلاق جزئى لطريق المنصورية اليوم أسبوعين بسبب إصلاح هبوط أرضى

تشرف إدارة المرور على أعمال صيانة وترميم هبوط بطريق المنصورية أعلي تغطية الترعة بعد منزل كوبري مشعل لمدة أسبوعين مما يستلزم إغلاق جزئى للطريق لحين الانتهاء من تلك الأعمال ، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

أسعار الذهب اليوم تنخفض 15 جنيها.. وعيار 21 يسجل 1077 جنيها

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة، هبوطً بقيمة حوالي 15 جنيهًا، قياسًا على سعر الذهب أمس الخميس، وسجل الذهب في مصر، هذا التراجع بسبب الانخفاض الكبير في سعر أونصة الذهب عالميًا لتنزل أونصة الذهب إلى مستويات 1750 دولار بعد أن سجلت مستويات اقتربت من 1800 دولار الأيام الماضية، وسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق- 1077 جنيها في تداولات اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 مقابل 1092 جنيهًا أمس.

"التعليم": انطلاق امتحانات الثانوية العامة دور ثان غدًا

تنطلق، غدًا السبت الموافق 20 أغسطس 2022، امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة "دور ثان" للعام الدراسي 2022/2021، حيث يؤدى اختبارات الدور الثانى قرابة الـ157 ألف طالب وطالبة، فى 300 لجنة سير على مستوى جميع الشعب العلمية والأدبية.

أحمد سعد يدفع غرامة الغناء بـ"فلاشة" فى حفل الساحل لنقابة الموسيقيين.. صورة

أكد منصور هندى، رئيس لجنة العمل بنقابة الموسيقيين، أن لجنة الساحل المكونة من سعد متولى ورامى عادل وزينهم محمد ومحمد صلاح وخالد مغربى، قامت بتحصيل غرامة من المطرب أحمد سعد وقدرها 20 ألف جنيه، وذلك بسبب مخالفته لقرار النقابة بمنع الغناء من خلال "فلاشة".

رئيسة وزراء فنلندا تخضع لفحص المخدرات بعد فضيحة "حفلة الرقص

قالت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، اليوم الجمعة، إنها أجرت اختبارًا للمخدرات في أعقاب مقطع فيديو نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع، أظهر احتفالها مع أصدقائها، وتعهدت رئيس وزراء فنلندا بأنها لم تستخدم أبدًا مخدرات غير مشروعة، وفقا لموقع ndtv.

عواصف رعدية عنيفة تتسبب فى مقتل 8 أشخاص واقتلاع الأشجار بفرنسا وإيطاليا

تسببت عواصف رعدية عنيفة ورياح عاتية في مقتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص في فرنسا وإيطاليا ، واقتلاع الأشجار في توسكانا الإيطالية وجزيرة كورسيكا الفرنسية ، وأزالت أجزاء من الطوب من برج جرس سان مارك الشهير في البندقية، وطلبت أكثر من 100 سفينة في البحر الأبيض المتوسط ​​ المساعدة الطارئة.

معجزة الثوانى الـ9.. شاهد هولندية ترسم 6 صور بيديها وقدميها فى وقت واحد

خطفت فنانة هولندية أنظار كثير من رواد مواقع التواصل حول العالم بعد تمكنها من رسم 6 صور مذهلة باستخدام يديها وقدميها فى نفس الوقت ووثق فيديو منتشر على مواقع التواصل الفنانة راجاسينا وهى من روتردام وهى تحمل 4 فرش رسم وترسم على 6 أوراق فى وقت واحد.

حظر استخدام "خرطوم المياه" فى ويلز بسبب الجفاف.. ومسئول: مواردنا لم تعد كافية

تم الإعلان رسميا عن حالة الجفاف في أجزاء من ويلز في المملكة المتحدة بعد فترة طويلة من الطقس الجاف وقلة ‏الأمطار مما تسبب في انخفاض مستويات المياه.‏

5 فئات مستثناة من خطة التكويت وإنهاء خدمات غير الكويتيين.. تعرف عليها

أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا الفارس أن هناك فئات مستثناة من خطة التكويت فى بلدية الكويت وتشمل تلك الفئات

الحكومة تنفى وقف تقديم خدمات التأمين الصحى للمرأة المعيلة

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات -المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلن على أحد معاشاته- باعتباره استحقاق قانوني لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، لتصل إلى 93 مليون جنيه، مقارنة بـ 81 مليون جنيه عام 2021/2022.

التعليم العالى: 85 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22/8/2022.

وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.

الكنيسة فى بيان حول فصل الكهرباء عن كنيسة البراجيل: ماس كهربائى وتم إصلاح العطل

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان حول واقعة انقطاع الكهرباء عن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب فى البراجيل.

وذكرت الكنيسة فى بيانها الأتى "ما حدث السيدة العذراء والشهيد أبانوب في البراجيل، مركز أوسيم التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر، حدث شرر (شرز) كهربي في لوحة الكهرباء الرئيسية فقام مسؤولو الكنيسة بفصل التيار عن الكنيسة".

وتابعت الكنيسة فى بيانها أنه تم إبلاغ قسم الأعطال بشركة الكهرباء وحضروا على الفور وتم إصلاح العطل، ولم يحدث حريق أو تلفيات.

أردوغان: المصريون شعب شقيق وعلينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الشعب المصرى شعب شقيق، ولا يمكن أن نكون فى حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت، وذلك وفقًا لخبر عاجل نشرته وكالة الأناضول التركية.