أخبار مصر.. المالية تخصص 10 مليارات جنيه لسداد مستحقات المصدرين

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تدبير 10 مليارات جنيه لإطلاق المرحلة الخامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين؛ بما يسهم في سرعة سداد المساندة التصديرية للشركات المصدرة، ويساعد في توفير السيولة النقدية الكافية لاستمرار دوران عجلة الإنتاج، والحفاظ على العمالة، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية، على نحو يؤدى إلى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحقيق المستهدفات التنموية، وذلك في إطار تنفيذ التكليف الرئاسي بتعظيم جهود مساندة القطاع الصناعي والتصديري في مواجهة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية التي اشتدت حدتها مع اندلاع الحرب في «أوروبا».

أضاف "معيط"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن وزارة المالية تتلقى طلبات المصدرين الراغبين في الاستفادة من المرحلة الخامسة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» لمستحقات الشركات المصدرة لدى «صندوق تنمية الصادرات»، لافتًا إلى أنه تحدد موعدان لصرف مستحقات المستفيدين الذين يستوفون الشروط المقررة، أحدهما في الأول من أكتوبر المقبل، والآخر في الأول من ديسمبر 2022.

أشار الوزير، إلى أن مجلس الوزراء وافق على إطلاق مرحلة خامسة من مبادرة «السداد النقدي الفوري» لدعم الحكومة للمصدرين، استكمالًا لسلسلة النجاحات التي حققتها وزارة المالية بمبادراتها السابقة لسداد متأخرات دعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، خاصة المراحل الأربعة لمبادرة «السداد النقدي الفوري» على نحو انعكس في زيادة حجم الصادرات المصرية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



الحكومة تنفى وقف تقديم خدمات التأمين الصحى للمرأة المعيلة كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، تواصل المركز مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات -المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلن على أحد معاشاته- باعتباره استحقاق قانوني لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، لتصل إلى 93 مليون جنيه، مقارنة بـ 81 مليون جنيه عام 2021/2022.



التعليم العالى: 85 ألف طالب يسجلون بتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 85 ألف طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22/8/2022.

وأضاف د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.



الكنيسة فى بيان حول فصل الكهرباء عن كنيسة البراجيل: ماس كهربائى وتم إصلاح العطل

أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بيان حول واقعة انقطاع الكهرباء عن كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب فى البراجيل.

وذكرت الكنيسة فى بيانها الأتى "ما حدث السيدة العذراء والشهيد أبانوب في البراجيل، مركز أوسيم التابعة لإيبارشية 6 أكتوبر، حدث شرر (شرز) كهربي في لوحة الكهرباء الرئيسية فقام مسؤولو الكنيسة بفصل التيار عن الكنيسة".

وتابعت الكنيسة فى بيانها أنه تم إبلاغ قسم الأعطال بشركة الكهرباء وحضروا على الفور وتم إصلاح العطل، ولم يحدث حريق أو تلفيات.

أردوغان: المصريون شعب شقيق وعلينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت

قال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، إن الشعب المصرى شعب شقيق، ولا يمكن أن نكون فى حالة خصام معه، لذا علينا ضمان الوفاق معه بأسرع وقت، وذلك وفقًا لخبر عاجل نشرته وكالة الأناضول التركية.