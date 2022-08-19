أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا ليبدأ 1 أكتوبر 2022

أقسام كلية العلوم.. اعرف تفاصيل 11 قسما بعلوم القاهرة

منظمة الصحة العالمية: تراجع إصابات كورونا على مستوى العالم بنسبة 24%