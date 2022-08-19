اليوم السابع
Ads
الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعًا

الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعًا وزارة التربية والتعليم - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا ليبدأ 1 أكتوبر 2022

أقسام كلية العلوم.. اعرف تفاصيل 11 قسما بعلوم القاهرة

منظمة الصحة العالمية: تراجع إصابات كورونا على مستوى العالم بنسبة 24%

"التعليم" تنظم تدريبات لمعلمي المرحلة الابتدائية
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ جابر طايع لحصوله على درجة الدكتوراه.. صور
 

التعليم

الصحه

الازهر

الثانويه العامه

التعليم العالى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة