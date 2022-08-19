أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعًا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم تقرر تأجيل بدء العام الدراسى الجديد أسبوعا ليبدأ 1 أكتوبر 2022
أقسام كلية العلوم.. اعرف تفاصيل 11 قسما بعلوم القاهرة
منظمة الصحة العالمية: تراجع إصابات كورونا على مستوى العالم بنسبة 24%
"التعليم" تنظم تدريبات لمعلمي المرحلة الابتدائية
وزير الأوقاف يهنئ الشيخ جابر طايع لحصوله على درجة الدكتوراه.. صور
المدير التنفيذى لهيئة الرعاية الصحية فى زيارة مفاجئة لمجمع الإسماعيلية الطبى
"الزراعة" تعلن تجديد الاعتماد الدولى لمعامل حصر ومكافحة مرض العفن البنى بالبطاطس
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