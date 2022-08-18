4 آثار جانبية لتناول الأرز الأبيض.. اعرفها

كتبت ميرفت رشاد

هناك سبب يجعل الأرز من بين الحبوب الأكثر شيوعًا فى جميع أنحاء العالم، فهو متعدد الاستخدامات، ويمكن تكييفه لاستكمال مجموعة كبيرة من النكهات والأطباق، وتشير تقارير إلى أن الأرز يشكل خُمس إجمالى السعرات الحرارية المستهلكة على مستوى العالم، وفى التقرير التالى سنوضح بعض الآثار الجانبية لتناول الأرز، وفقا لما نشره موقع eatthis.

1 - المزيد من الطاقة

الأرز الأبيض هو مصدر للكربوهيدرات، وهو المصدر الرئيسى للوقود لجسمك، ووفقًا لبحث نُشر فى المجلةNutrients ، فإن جميع فيتامينات B باستثناء حمض الفوليك، تشارك فى خطوة واحدة على الأقل (إن لم يكن أكثر) من نظام إنتاج الطاقة داخل الخلية، ومن الضرورى الحصول على جرعة من كل فيتامين ب لاكتساب الطاقة، والقليل جدًا منه سيحد من إنتاج الجسم للطاقة، ما قد يكون له تأثير سلبى على التمثيل الغذائى والصحة العامة.

2- زيادة مستويات الزرنيخ

الزرنيخ عنصر نادر يمكن أن يؤدى، عند استهلاكه بشكل متكرر وبكميات كبيرة، إلى بعض النتائج الصحية الضارة، وتم العثور على الزرنيخ فى الأرز، لذلك عندما تستهلك هذه الحبوب، يمكنك تناول هذا العنصر أيضًا.

ويمكنك أيضًا معرفة ما إذا كانت مستويات الزرنيخ أقل أو أعلى فى المنطقة التى يزرع فيها الأرز، على سبيل المثال قد يحتوى الأرز البسمتى الأبيض من كاليفورنيا والهند وباكستان على زرنيخ أقل من أنواع الأرز الأخرى.

3 - عظام أقوى

نعلم جميعًا أن الكالسيوم وفيتامين د من العناصر الغذائية المهمة لصحة العظام، لكن أحد المغذيات الرئيسية المجهولة لصحة العظام، المنجنيز، ويوجد فى الأرز الأبيض.

4 - الإصابة بمتلازمة التمثيل الغذائى

تشير بعض الدراسات إلى وجود صلة بين استهلاك الأرز الأبيض وخطر متلازمة التمثيل الغذائى، وفقًا لمايو كلينك، متلازمة التمثيل الغذائي هي مجموعة من الحالات التي تحدث معًا، ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع 2، تشمل هذه الحالات ارتفاع نسبة السكر في الدم ، وزيادة الدهون في الجسم حول الخصر ، وزيادة ضغط الدم ، ومستويات غير طبيعية من الكوليسترول أو الدهون الثلاثية.