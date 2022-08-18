327 قافلة بيطرية مجانية لعلاج أكثر من 189 ألف رأس ماشية.. اعرف التفاصيل

كتبت: أسماء نصار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص انشطة الهيئة في مجال الرعاية والعلاج، منذ الأول من يناير 2022 وحتى الان فى اطار مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه تم خلال هذه الفترة، تنفيذ 327 قافلة بيطرية علاجية مجانية بـ 259 قرية بالمحافظات المختلفة، استفاد منها عدد 189 ألفا و82 حيوانا، لافتا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، بتكثيف حملات الرعاية البيطرية في كافة قرى محافظات الجمهورية، والقوافل البيطرية العلاجية المجانية، لدعم صغار المربيين، والحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر وتنميتها.

وأوضح أنه تم خلال هذه القوافل رش ومكافحة الطفيليات الخارجية لـ 87 ألف و183 رأس حيوان، فضلا عن أنه تم تجريع لمكافحة الطفيليات الداخلية لـ 69 ألف و14 رأس حيوان، كذلك تم علاج الأمراض المعوية والتنفسية وأمراض سوء التغذية لـ 25 ألف و340 رأس حيوان، وإجراء عمليات جراحية لـ791 حيوانات، فضلا عن علاج أمراض تناسلية ونقص الخصوبة وكشف بالسونار لـ 6754 رأس حيوان.

وفي سياق متصل تواصل الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع عملها على مستوى الجمهورية حيث تجاوزت 4 ملايين جرعة حتى الآن منذ بداية الحملة منتصف يوليو الماضي.