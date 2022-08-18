3 صناعات تزيد الصادرات 5 مليارات دولار سنويا.. أبرزها السبائك الحديدية

كتب عبد الحليم سالم

تخطط الحكومة لزيادة الصادرات لـ 100 مليار دولار سنويا، بما يعنى مضاعفة الصادرات الحالية 3 مرات، مما يستوجب تحديد الصناعات، التى يمكن زيادة تصديرها، وكذا الصناعات التى يمكن توطينها وتخصيصها للتصدير.

وتمتاز مصر بوجود 3 صناعات واعدة، يمكنها إضافة 5 مليارات دولار سنويا، بخلاف ما تضيفه حاليا من صادرات على رأسها السبائك الحديدية، والأسمدة والألومنيوم.

أكد المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية رئيس النقابة العام للصناعات الهندسية والمعدنية لـ" اليوم السابع" أن شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وأيضا القطاع الخاص لديها فرص قوية لزيادة الصادرات من السماد والالومنيوم والسبائك الحديدية، مما يضيف نحو 5 مليارات دولار سنويا للصادرات، وبالتالى المساهمة فى تحقيق حلم الـ 100 مليار دولار، صادرات سنوية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

أضاف الفقى أن المطلوب ضخ استثمارات فى مصانع مصر للالومنيوم وتدشين الخط السابع، لزيادة الصادرات وتلبية احتياجات السوق المحلى، خاصة إنها صناعة عليها طلب عالمى كبير، بجانب إنشاء أفران جديدة فى مصانع السبائك الحديدية بالصعيد، وغيرها من المصانع الأخرى، لزيادة صادرات تلك الصناعة المطلوبة بشكل كبير فى أوروبا وأمريكا.

أشار أن مصانع الأسمدة العامة تحتاج لتوسعات جديدة وتطوير المصانع القائمة، لدخولها ضمن الصادرات، مما يستوجب اهتمام من الدكتور محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، حيث إن صادرات الأسمدة تحتل المرتبة الثانية بعد الصادرات البترولية، لافتا أن المطلوب تنفيذ خطة تطوير يتم تنفيذها للمصانع، وبالتالى تنمية الصادرات بشكل حقيقى.