10 معلومات عن محطة حاويات ميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه

تواصل هيىة ميناء الإسكندرية العمل فى عدد من المشروعات الجديدة لتطوير الميناء، ومن ضمن المشروعات الجديدة مشروع إنشاء محطة حاويات على رصيف 100 بتكلفة 3.4 مليار جنيه، وينشر " اليوم السابع" 10 معلومات عن المشروع .

1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 1.5 مليون حاوية سنويا

2- يتكون المشروع من رصيف بطول 1800م.

3- عمق المشروع يصل إلى 18م.

4- المساحة تصل إلى 660 ألف م2.

5- سيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م وعدد 1 سفينة بطول 400م.

6- تقوم شركة إيديكس الدولية بتنفيذ المشروع والذي تم البدء فيه في شهر يناير 2022 .

7- بلغت نسبة التنفيذ 7% و 50% من أعمال الردم .

8- من المقرر الإنتهاء من المشروع في شهر ديسمبر 2023.

9- يعد من اهم المشروعات فى ميناء الدخيلة .

10- تكلفة إجمالية للمشروع 3.4 مليار جنيه.