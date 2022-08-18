اليوم السابع
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10 معلومات عن محطة حاويات ميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه

الخميس، 18 أغسطس 2022 05:00 ص
10 معلومات عن محطة حاويات ميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه ميناء الدخيلة
الإسكندرية أسماء على بدر

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تواصل هيىة ميناء الإسكندرية العمل فى عدد من المشروعات الجديدة لتطوير الميناء، ومن ضمن المشروعات الجديدة مشروع إنشاء محطة حاويات على رصيف 100 بتكلفة 3.4 مليار جنيه، وينشر " اليوم السابع" 10 معلومات عن المشروع .
 
 
1- يهدف المشروع إلى زيادة طاقة الإستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 1.5 مليون حاوية  سنويا
2- يتكون المشروع من رصيف بطول 1800م.
3-  عمق المشروع  يصل إلى 18م.
4-  المساحة تصل إلى 660 ألف م2.
5- سيكون قادرا على إستقبال عدد 4 سفن بطول 240م وعدد 1 سفينة بطول 400م.
6- تقوم شركة إيديكس الدولية بتنفيذ المشروع والذي تم البدء فيه في شهر يناير 2022 .
7- بلغت نسبة التنفيذ 7% و 50% من أعمال الردم .
8- من المقرر الإنتهاء من المشروع في شهر ديسمبر 2023.
9- يعد من اهم المشروعات فى ميناء الدخيلة .
10- تكلفة إجمالية للمشروع 3.4 مليار جنيه.
 
 



 

 


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