وكالة الفضاء المصرية: لا مجال لتنمية علوم الفضاء بالخبرات الأجنيية

جاء ذلك خلال احتفالية يوم الفضاء المصرى، والتى تنظمها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية (EGS) وكلية الهندسة بجامعة بنها، وذلك بالمسرح الصغير بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وأضاف قائلا: لا مجال لتنمية علوم الفضاء بالخبرات الأجنيية هذا لا يجوز ولا يصح، ولذلك نعمل على إزالة الحاجز التكنولوجى بين الطلبة وعلوم الفضاء من خلال تقديمها لهم للتعامل معها مباشرة، وقمنا بتقديم 30 قمرا صناعيا لـ 10 كليات والمعاهد المتخصصة لنقل التكنولوجيا إلى الطلاب مباشرة، بالإضافة إلى تقديم القمر الصناعى "كان سات" إلى 19 مدرسة متقدمة للثانوية العامة، كما سيتم توزيع 100وحدة أخرى من القمر الصناعى "كان سات" على المدارس الثانوية و المدارس الأزهرية أيضا هذا العام.

وأشار إلى أن "الوكالة استقبلت هذا العام 5800 طالب للتدريب الصيفى على علوم الفضاء، ونعمل على غرس ثقافة اللا مستحيل للشباب خاصة فى مجال علوم الفضاء".

وتضمن برنامج الاحتفالية جلسة نقاشية حول صناعة الفضاء والفرص والتحديات الخاصة بها، وعدد من المحاضرات والعروض التقديمية يتحدث فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين حول تاريخ وتكنولوجيا الفضاء، كما يصاحب الاحتفالية معرضًا لوكالة الفضاء المصرية والذي سيعرض به نماذج مصغرة من الأقمار الصناعية، هذا بالإضافة إلى عرض لأهم المقتنيات من الكتب والخرائط والأطالس المتاحة في مكتبة الخرائط بمكتبة الإسكندرية.

تأتي تلك الفعالية في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بإلقاء الضوء على العلوم الحديثة والتقدم التقني والعلمي للعلوم المختلفة؛ وذلك لبناء تصور لدى المستفيدين وجمهور المكتبة عن أهمية العلم والتكنولوجيا ولاسيما علوم الفضاء، والتي تشهد تطورًا مذهلًا بفضل التقدم التكنولوجي الهائل في وسائل الرصد الفضائي وعلوم الاتصالات، مما يزيد من الوعي والتعرف على بعض جوانب عالم الفضاء وما يشمله من علوم وتطبيقات متعددة وما تقدمه من فائدة تبدأ من معرفة الكون إلي تطبيقات تفيدنا في حياتنا اليومية.