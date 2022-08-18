اليوم السابع
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وصول قارب شراعى يحمل عشرات المهاجرين إلى جزيرة "كيثيرا" اليونانية

الخميس، 18 أغسطس 2022 01:36 م
وصول قارب شراعى يحمل عشرات المهاجرين إلى جزيرة "كيثيرا" اليونانية مهاجرون
كتبت: هناء أبو العز

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أعلنت السلطات اليونانية اليوم الخميس، وصول قارب شراعي يحمل عشرات المهاجرين إلى جزيرة "كيثيرا"، وهو الثالث الذي يصل إلى الجزيرة الجنوبية في أقل من يومين. 
 
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن خفر السواحل اليوناني قوله إن التقارير الأولية أشارت إلى أن القارب الذي وصل إلى الساحل الغربي لجزيرة "كيثيرا" كان يحمل على متنه حوالي 70 شخصا، ولم يعرف على الفور جنسياتهم ومن أين أبحروا.
 
وكان قاربان شراعيان آخران قد وصلا إلى الجزيرة يوم أمس الأربعاء، وقالت السلطات إن الأول جَنحَ على الساحل الجنوبي للجزيرة وعلى متنه 97 شخصا بينهم 93 من أفغانستان بينما وصل الثاني الذي كان يحمل 73 شخصا بينهم 62 عراقيا و9 إيرانيين وروسيين اثنين بعد ساعات قليلة من الأول.
 

اليونان

المهاجرين

جزيرة كيثيرا

الساحل الغربى



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